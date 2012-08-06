Справу луцького музейника, що здавав монастир в оренду, передали до суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що посадовець неправомірно надав дозвіл на використання частини приміщення пам’ятки архітектури національного значення – Монастиря бригідок. Без укладення договору оренди та сплати орендної плати з червня 2007 по травень 2012 року в цій частині приміщення діяв столярний цех.

Унаслідок таких дій директора бюджети держави та міста недоотримали коштів на суму майже 365 тис. грн.

Справу було порушено за фактом зловживання посадовцем службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

У даний час директор Державного історико-культурного заповідника звільнений із посади. З метою відшкодування завданих державі збитків на майно обвинуваченого накладено арешт. Міру покарання йому визначить суд.

Як повідомляє Волинська правда директором історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» був Тарас Рабан.