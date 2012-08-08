Табачник формує Молодіжну раду при Кабміні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначається у повідомленні, на виконання постанови Кабінету міністрів України від 20 червня 2012 р. № 673 «Про утворення Молодіжної ради», з метою залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного розвитку держави та формування молодої політичної еліти міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник підписав наказ «Про заходи з формування складу Молодіжної ради».

Молодіжна рада є тимчасовим консультативним, дорадчим органом Кабінету міністрів України.

Відповідно до зазначеного наказу затверджено Положення про конкурс з формування складу Ради та утворено конкурсну комісію.

Прийом документів на участь у конкурсі здійснюється конкурсною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 20 серпня 2012 року за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10.