В Італії відкрили бронзове погруддя Соломії Крушельницької (фото)

Як повідомляє прес-служба Посольства України в Італії, саме у Торре дель Лаґо у 1904 році відбулося тріумфальне виконання С.Крушельницькою головної партії в опері «Мадам Баттерфляй».

У церемонії взяли участь радник прем’єр-міністра України Микола Петренко, посол України в Італійській Республіці Георгій Чернявський, Апостольський візитатор для українців - греко-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович, українська співачка в "Ла Скала" Оксана Дика, онука Джакомо Пуччіні Сімонетта.

Автор бронзового погруддя – український скульптор Руслан Іваницький.

***

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році у Тернополі відкрили перший у світі пам’ятник С.Крушельницькій у повний зріст, який має висоту 3,8 м.

Окрім цього пам’ятника, у світі були лише погруддя співачки у Львові та Мілані, де С.Крушельницька виступала у театрі «Ла Скала».

2012 рік у Тернопільській області оголошено Роком С.Крушельницької.