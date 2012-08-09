У Чернігівській області упав літак: пілот загинув

Сьогодні до оперативно-координаційного центру ТУ МНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що біля с. Носелівка Борзнянського району, під час проведення хімічної обробки сільськогосподарських угідь ТОВ "Артанія-Агро", сталося падіння літака Z-37.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пілот літака загинув на місці авіакатастрофи.

Причина падіння встановлюється слідчо-оперативною групою Борзнянського МВ УМВС України в області.

На місці події працює оперативна група служби цивільного захисту Борзнянського району ТУ МНС України у Чернігівській області.

Перевірку за фактом аварії здійснюють відповідні слідчі органи.