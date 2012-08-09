У Чернігівській області упав літак: пілот загинув
15:56, 09 серпня 2012Суспільство
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Під час проведення хімічної обробки сільськогосподарських угідь ТОВ "Артанія-Агро" упав літак Z-37.
Сьогодні до оперативно-координаційного центру ТУ МНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що біля с. Носелівка Борзнянського району, під час проведення хімічної обробки сільськогосподарських угідь ТОВ "Артанія-Агро", сталося падіння літака Z-37.
Як повідомляє прес-служба МНС України, пілот літака загинув на місці авіакатастрофи.
Причина падіння встановлюється слідчо-оперативною групою Борзнянського МВ УМВС України в області.
На місці події працює оперативна група служби цивільного захисту Борзнянського району ТУ МНС України у Чернігівській області.
Перевірку за фактом аварії здійснюють відповідні слідчі органи.
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