Пожежі на Херсонщині намагаються загасити 1800 людей

До ліквідації двох великих пожеж на території Корсунського та Велико-Копанського лісництв у Цюрупинському районі Херсонської області залучено 1767 чоловік особового складу та 153 одиниць техніки.

Про це повідомляє сайт МНС.

Нагадаємо, у цих районах 9 серпня виникли лісові пожежі, які внаслідок сильних поривів вітру, сухої і спекотної погоди швидко поширювалися і до кінця дня досягли площ окремими осередками, орієнтовно, 1000 та 500 га.

До їх гасіння залучені сили і засоби МНС, дислоковані в Херсонській області, а також пожежні літаки АН-32П та вертольоти Мі-8МТ з водозливними пристроями. Враховуючи складні погодні умови та швидкість поширення лісових пожеж додатково залучено пожежну техніку та особовий склад з АР Крим, Миколаївської, Запорізької, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької, Полтавської та Черкаської областей.

Крім того, до гасіння пожежі залучено підрозділи Держлісагентства, МВС, Міноборони, Укрзалізниці та місцеве населення.

Упродовж ночі з 9 на 10 серпня, враховуючи оперативну обстановку в районі лісових пожеж, здійснено перерозподіл сил і засобів для гасіння найбільш небезпечних ділянок та захисту населених пунктів.

Зранку 10 серпня, після проведення повітряної розвідки, розпочато гасіння осередків пожеж із одночасним залученням максимально необхідної кількості наземних і авіаційних сил.

Загалом до ліквідації лісових пожеж залучено 1767 чоловік особового складу та 153 одиниць техніки, у тому числі: від МНС 553 чоловік, 91 одиниць техніки, 3 пожежні літаки та 4 вертольоти з водозливними пристроями, від Держлісагентства 280 чол. та 54 од. техніки, від МВС 150 чол., внутрішніх військ МВС 325 чол., Міноборони 442 чол. і 7 од. техніки, від Укрзалізниці 17 чол. та пожежний потяг.

Для посилення угрупувань на найбільш небезпечних ділянках, маневру сил та гасіння можливих нових осередків пожеж створено резерв МНС у кількості 353 чол. та 37 од. техніки.

Завдяки вжитим заходам станом на 7.00 10 серпня вдалося зупинити поширення пожеж та зняти загрозу для населених пунктів. Ситуація повністю контрольована. Заходи з ліквідації лісових пожеж продовжуються.

На місці події працює Урядова комісія з розслідування причин виникнення лісової пожежі під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова та штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.