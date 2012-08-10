Пожежі на Херсонщині намагаються загасити 1800 людей
До ліквідації двох великих пожеж на Херсонщині залучено майже 1800 чоловік особового складу та153 одиниці техніки.
До ліквідації двох великих пожеж на території Корсунського та Велико-Копанського лісництв у Цюрупинському районі Херсонської області залучено 1767 чоловік особового складу та 153 одиниць техніки.
Про це повідомляє сайт МНС.
Нагадаємо, у цих районах 9 серпня виникли лісові пожежі, які внаслідок сильних поривів вітру, сухої і спекотної погоди швидко поширювалися і до кінця дня досягли площ окремими осередками, орієнтовно, 1000 та 500 га.
До їх гасіння залучені сили і засоби МНС, дислоковані в Херсонській області, а також пожежні літаки АН-32П та вертольоти Мі-8МТ з водозливними пристроями. Враховуючи складні погодні умови та швидкість поширення лісових пожеж додатково залучено пожежну техніку та особовий склад з АР Крим, Миколаївської, Запорізької, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької, Полтавської та Черкаської областей.
Крім того, до гасіння пожежі залучено підрозділи Держлісагентства, МВС, Міноборони, Укрзалізниці та місцеве населення.
Упродовж ночі з 9 на 10 серпня, враховуючи оперативну обстановку в районі лісових пожеж, здійснено перерозподіл сил і засобів для гасіння найбільш небезпечних ділянок та захисту населених пунктів.
Зранку 10 серпня, після проведення повітряної розвідки, розпочато гасіння осередків пожеж із одночасним залученням максимально необхідної кількості наземних і авіаційних сил.
Загалом до ліквідації лісових пожеж залучено 1767 чоловік особового складу та 153 одиниць техніки, у тому числі: від МНС 553 чоловік, 91 одиниць техніки, 3 пожежні літаки та 4 вертольоти з водозливними пристроями, від Держлісагентства 280 чол. та 54 од. техніки, від МВС 150 чол., внутрішніх військ МВС 325 чол., Міноборони 442 чол. і 7 од. техніки, від Укрзалізниці 17 чол. та пожежний потяг.
Для посилення угрупувань на найбільш небезпечних ділянках, маневру сил та гасіння можливих нових осередків пожеж створено резерв МНС у кількості 353 чол. та 37 од. техніки.
Завдяки вжитим заходам станом на 7.00 10 серпня вдалося зупинити поширення пожеж та зняти загрозу для населених пунктів. Ситуація повністю контрольована. Заходи з ліквідації лісових пожеж продовжуються.
На місці події працює Урядова комісія з розслідування причин виникнення лісової пожежі під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова та штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.