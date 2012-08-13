Українці не люблять свою роботу через начальників-грубіянів

Лише 14,72% опитаних завжди щасливі на роботі, 37,4% - іноді, 17,16% - ніколи, а 8,12% зізналися, що працюють заради грошей, - зазначає ТСН. Кожен п'ятий взагалі не зміг відповісти. Не менш гнітюча статистика і у сайту rabota.ua - 41 відсоток українців на роботі не тримають ні посада, ні зарплата. Тільки 16% однозначно не збираються міняти "шило на мило", втім 13% зізнаються, що покинуть насиджене місце при першій же можливості.

Насправді, це не лише українська проблема. Світовий "офісний планктон" переживає ті самі проблеми, що й наші співробітники, зазначає ТСН. За даними компанії Kelly Global Workforce Index, яка провела опитування 170 тис. респондентів в 30 країнах світу, більше третини працюючого населення в світі готові змінити місце роботи. В Європі, Америці і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні люди готові до змін для підвищення почуття власної значущості. Росіяни погоджуються міняти роботу на користь кращої зарплати і кар'єрного зростання. Найвищий рівень незадоволеності серед співробітників у Європі - 43% опитаних заявили про те, що часто замислюються про бажання змінити місце роботи. На Американському континенті подібні настрої присутні лише у 28%, і лише 9% налаштовані на зміни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Але на думку соціального психолога Олени Лещинскої, в української нелюбові до роботи є своя специфіка. "У нас за останні 20 років в робочих колективах все більше проявляються феодальні відносини - зловживання своїми повноваженнями з боку начальства. Коли начальник забуває, що у нього є обмеження і поводиться по відношенню до підлеглих як феодал. Управляє не тільки робочим часом, а й особистим. Благо, мобільні телефони та всілякі гаджети дозволяють зараз керівникам турбувати своїх підлеглих у будь-який час доби", - констатує Лещинська.

На думку Олени Лещинскої, головне правило корпоративної культури - в компанії не повинно бути священних корів. "Якщо керівник поводиться таким чином, що в компанії є священні корови і порушуються принципи справедливості, тоді лояльність співробітників буде знижуватися", - каже фахівець.

"Ми проводили дослідження, які проявили дуже цікаві речі, - зазначає в розмові директор з розвитку HeadHunter Україна Тетяна Топчій. - Значна частина респондентів констатувала, що начальники на них кричать і підвищують голос. В принципі - це насильство над особистістю".

На думку експерта, просте збільшення зарплати не може гарантувати того, що співробітник залишиться в компанії: завжди знайдеться хтось, хто зможе запропонувати такі ж умови, і при цьому зацікавити широким спектром завдань, інноваційними проектами, більшою залученістю і відповідальністю за кінцевий результат.