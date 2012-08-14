У Харкові виборців закликають сказати «ні» опозиції через УПА (фото)

Близько 15 банерів розміщені просто неба.

Усі вони розказують харків’янам про «злочини» ОУН-УПА та співпрацю з Гітлером, нагадуючи, що їх як героїв хоче визнати об’єднана опозиція і «Свобода», пише Тиждень.

Радянський агітпроп працює у Харкові досі, фото Тиждень Радянський агітпроп працює у Харкові досі, фото Тиждень

На банерах повною мірою використано матеріали радянського агітпропу. Воїнів ОУН-УПА ілюструють фотографії із німецькими солдатами, тілами загиблих, розрухою і голодним дітьми. А радянські вояки на фото годують дітей, відбудовують міста, працюють на заводах.

При цьому основною метою цієї виставки є заклик не голосувати за представників об’єднаної опозиції та «Свободи»: «Прийди и скажи свое нет на выборах 28.10.12».