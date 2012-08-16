Лікаря швидкої допомоги затримали за підозрою у вбивстві

Як повідомили УНІАН у департаменті зв'язків з громадськістю МВС, тіло жінки з ножовими пораненнями було знайдено у складському приміщенні одного з приватних підприємств. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції 15 серпня затримали 56-річного місцевого жителя, лікаря швидкої допомоги Лутугинського районного територіального медичного об'єднання (Луганська область). Наперед встановлено, що він вночі 28 липня в згаданому місці, з метою заволодіння майном, проник на територію зазначеного підприємства, убив потерпілу і викрав монітор до комп'ютера. Викрадене вилучено. Порушено кримінальну справу.

Як повідомила в коментарі УНІАН керівник департаменту зв'язків з громадськістю ГУ МВД у Луганській області Тетяна Погукай, жінку було знайдено в складському приміщенні, де раніше був нелегальний салон гральних автоматів.

З'ясувалося, що господар приміщення гральні автомати вивіз ще до міліційної перевірки. Міліція виявила труп дівчини вже у порожньому приміщенні.

«Лікар швидкої допомоги, якого затримано за підозрою у скоєнні вбивства, відмовляється давати свідчення. Сьогодні суд обере йому запобіжний захід», - сказала Т.Погукай.