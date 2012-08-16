За хабарі затримали групу митників в Іллічівську

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Як уточнили в прокуратурі, зокрема, "затримано начальника відділу митного оформлення, його заступника та інспектора митниці" у порядку ст. 115 КПК України.

Відносно начальника відділу та його заступника «порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка обіймає відповідальне становище) КК України. Вони одержали 14 серпня хабарі по 1 тис. дол. від експедитора фірми «за проведення митного оформлення контейнерів з вантажем – акумуляторними батареями».

Інспектора того самого відділу митного оформлення притягнуто до відповідальності згідно з ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) КК України, - за хабар 700 дол. Чиновник також одержав хабар від експедитора фірми «за прискорення митного оформлення вантажу в режимі транзит», уточнили в прокуратурі Одеської області.