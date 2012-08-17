Звинувачених у справі Оксани Макар не взяли в армію

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час чергового засідання в Центральному районному суді Миколаєва, коли зачитували характеристики обвинувачених.

Двоє інших обвинувачених також не служили в армії: Максим Присяжнюк – через хворобу зап'ястя, Артем Погосян – через хворобу шлунково-кишкового тракту.

З місць роботи обвинувачені в основному характеризуються задовільно.

Також у суді сьогодні була представлені матеріалах дактилоскопічної експертизи, де зазначалося, що відбитки пальців М.Присяжнюка були знайдені на пляшці горілки і пачці презервативів. М.Присяжнюк пояснив це тим, що він виносив сміття з кухні.

Прокуратура звернулася з клопотанням про перегляд відеозаписів допитів Євгена Краснощока, М.Присяжнюка і А.Погосяна, а також записів із відтворенням подій з місця злочину. Для того щоб підготувати техніку до перегляду, суддя оголосила перерву в слуханнях до 11-й години 21 серпня.

Як повідомив журналістам адвокат потерпілої Тетяни Суровицької Віктор Василюк, на сьогоднішньому засіданні суд завершив вивчати всі матеріали справи, тепер залишилося проглянути відеозаписи і провести судові дебати.

«У справі є 8 годин таких записів, які були зроблені в перші дні після скоєння злочину. Ці протоколи допитів супроводжувалися відеозйомкою підсудних. Саме ці свідчення можна вважати найбільш правдивими», - сказав В.Василюк.

Він також заявив, що клопотатиме про те, щоб при оголошенні вироку було дозволено відео-, фотографування, аудіозапис, а також пряма трансляція із залу суду.

«Навіщо нам переказувати вирок, хай люди всі чують безпосередньо», - сказав В Василюк.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На залишеному будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі. Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa. Всі троє звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощоку також інкримінують дії, передбачені ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).