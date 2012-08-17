На Дніпропетровщині бульдог загриз немовля
11:18, 17 серпня 2012Суспільство
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Вчора у Жовтих Водах американський бульдог загриз немовля – хлопчика 2011 року народження.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного Управління У МВС у Дніпропетровській області.
За інформацією ВЗГ, немовля перебувало у бабусi. «Коли жінка переводила з однiєї кiмнати в іншу свого собаку породи американський бульдог, тварина накинулася та покусала дитину», - наголошується у повідомленні ВЗГ.
О 17.30 того ж дня в реанiмацiйному вiддiленнi міської лікарні хлопчик помер від численних укусів голови.
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