Провідниця потягу Одеса-Москва намагалася вивезти з України 54 картини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, інформація про можливе переміщення предметів, що вірогідно становлять культурну та історичну цінність, до прикордонників надійшла завчасно.

Під час огляду правоохоронцями вагону в службовому купе провідника за електрощитовою було виявлено два рулони полотен картин - всього 54 полотна картин різних розмірів, жанрів та тематики. Власником предметів виявилася 55-річна громадянка України, провідник цього поїзду.

Полотна вилучено встановленим порядком. Чи становлять полотна історичну та культурну цінність, встановить відповідна експертиза.