Провідниця потягу Одеса-Москва намагалася вивезти з України 54 картини
01:33, 18 серпня 2012Суспільство
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У пункті контролю «Конотоп» Сумської області у вагоні потяга «Одеса-Москва» прикордонники виявили 54 полотна, які провідниця потяга намагалася незаконно вивезти з України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, інформація про можливе переміщення предметів, що вірогідно становлять культурну та історичну цінність, до прикордонників надійшла завчасно.
Під час огляду правоохоронцями вагону в службовому купе провідника за електрощитовою було виявлено два рулони полотен картин - всього 54 полотна картин різних розмірів, жанрів та тематики. Власником предметів виявилася 55-річна громадянка України, провідник цього поїзду.
Полотна вилучено встановленим порядком. Чи становлять полотна історичну та культурну цінність, встановить відповідна експертиза.
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