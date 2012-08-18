Екологічна прокуратура перевіряє скидання стічних вод з Вишгорода в Дніпро

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Згідно з повідомленням, для інструментально-лабораторного контролю вже відібрано проби води поблизу озера, куди надходять зливові води м. Вишгорода, та у місці забору води для потреб столиці.

Прокуратура заявляє, що особливу увагу під час перевірки приділяє з’ясуванню повноти вжиття органами місцевої влади заходів щодо належного функціонування дощових каналізаційних систем Вишгорода.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня «Київводоканал» висловив занепокоєння з приводу ситуації, що склалася у Вишгороді, де через відсутність системи зливової каналізації усі дощові води надходять у ставок, який, по суті, виконує функцію накопичувача під час злив. Як зазначили у водоканалі, ще минулого року фахівці підприємства досліджували проби води зі згаданої водойми та з’ясували, що ступінь забруднення, особливо бактеріологічного, перевищує усі допустимі норми.

У зв’язку з інтенсивними зливами протягом останніх кількох діб рівень води в озері досяг критичної межі. Для вирішення проблеми адміністрація міста Вишгород із залученням бригад МЧС прийняла рішення про перекачування води з озера-накопичувача безпосередньо у річку Дніпро.

У прес-службі зазначили, що місто Вишгород розташоване вище Києва, неподалік від водозабору Дніпровської водопровідної станції ПАТ «АК «Київводоканал», яка обслуговує понад 30% Києва. Таким чином, усі перекачані у річку Дніпро води з великою концентрацією забруднення протягом найближчого часу надійдуть на водозабірні споруди.

«Це може призвести не лише до погіршення якості питної води у районах, які забезпечуються водою з цієї станції, а й взагалі до зупинки роботи водозабору з метою недопущення потрапляння забрудненої води у міський водопровід», - наголосили у прес-службі.