В Україні нема де зберігати відпрацьоване ядерне паливо

Про це на прес-конференції повідомив в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Дмитро Бобро.

«На сьогодні в Україні не вирішено питання про захоронення відпрацьованого ядерного палива. Згідно із законодавством України, такі відходи мають зберігатися у глибоких, стабільних формаціях», - повідомив Д.Бобро

Також Д.Бобро відзначив, що інакше Україна змушена буде платити за зберігання своїх радіоактивних відходів Росії, поки на території країни не буде споруджене власне сховище.

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Поки що відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС (за винятком Запорізької АЕС, де контейнерний «сухий» тип складу експлуатується з 2001 року) відправляється для тимчасового зберігання і подальшої переробки до Росії.

Вартість послуг російських спеціальних підприємств за зберігання і обробку відпрацьованого ядерного палива постійно зростає: за період з 2001 по 2011 рік - майже в 3,4 раза.

Крім того, починаючи з 2013 року, Україна має забрати з Росії для зберігання і подальшого розпорядження отруйні радіоактивні відходи, одержані в результаті переробки відпрацьованого палива українських АЕС.