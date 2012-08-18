В ООН стурбовані дискримінацією геїв в Україні

Про це він сказав в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№28, 17-22 серпня)

За його словами, в питаннях, що стосуються ВІЛ/СНІД, найбільше в Україні піддаються дискримінації наркозалежні, чоловіки, які ведуть статеве життя з іншими чоловіками, а також представники сексіндустрії.

«Ми були, наприклад, дуже стурбовані поданими до Верховної Ради трьома законопроектами про заборону пропаганди гомосексуалізму. Ми вважаємо, що це порушує права людини», - сказав О.Адам.

«Якщо ми не попередимо використання цієї «системи запобігання» для цих трьох груп, то ми - ООН, неурядові організації, приватний сектор і органи державної влади - зазнаємо поразки в боротьбі з туберкульозом і протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІД», - відзначив координатор системи ООН.