Громадська рада при МВС через суд добиватиметься відновлення своєї роботи

Про це голова Громадської ради при МВС України, правозахисник Едуард Багіров повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 13 серпня 2012 р. на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України було опубліковано наказ № 684 від 8 серпня 2012 р. «Про дострокове припинення діяльності Громадської ради при МВС».

У наказі, серед іншого, зазначається, що керівництво Громадської ради не змогло належним чином організувати її роботу та реалізувати наявні механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики.

Також наголошується, що засідання Громадської ради проводяться безсистемно, плани роботи та консультацій з громадськістю не складено, надіслані до МВС протоколи не містять пропозицій, урахування яких мало б реальний вплив на прийняття управлінських рішень міністерства.

На підставі цього МВС вирішило, «відповідно до п. 9.2 Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України, достроково припинити діяльність Громадської ради».

Управлінню зв’язків з громадськістю, Департаменту забезпечення діяльності міністра, стратегічного аналізу та прогнозування наказано створити ініціативну групу з підготовки установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради при МВС України. Список членів ініціативної групи вони мають подати на затвердження до 15 вересня 2012 року.

Наказ підписав перший заступник міністра внутрішніх справ, т.в.о. міністра генерал-лейтенант міліції Сергій Черних.

Е.Багіров наголосив, що аргументи, наведені МВС у цьому наказі, «м’яко кажучи, не відповідають дійсності». Він відкинув звинувачення в тому, що Громадська рада не працювала й була неспроможна вести конструктивну роботу.

Правозахисник підкреслив, що навпаки, рада протягом року провела десять засідань, незважаючи на те, що приміщення їй було виділене лише півтора місяці тому. За його словами, члени Громадської ради підготували численні пропозиції, які не були втілені в роботу МВС.

На думку Е.Багірова, справжньою причиною рішення про припинення діяльності Громадської ради при МВС було те, що рада відмовилась на прохання керівництва міністерства включити до свого складу 16 організацій.

«Всі ці організації працюють у сфері податків, ви пам’ятаєте, що команда, яку привів міністр (внутрішніх справ Віталій Захарченко – УНІАН), - всі прийшли з податкової», - зауважив Е.Багіров, додавши, що всі ці організації не мають жодного стосунку до сфери захисту прав людини, більше того, п’ять з них взагалі виявились неіснуючими.

«МВС намагалось незаконними методами збільшити кількість членів Громадської ради і таким чином її деморалізувати», - переконаний правозахисник.

Він повідомив, що члени ліквідованої Громадської ради надіслали листа главі уряду Миколі Азарову з проханням дати правову оцінку наказу МВС.

«Всі аргументи щодо незаконності наказу ми виклали у листі на адресу прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Я думаю, що там розберуться, і буде відповідне рішення про скасування цього наказу», - підкреслив Е.Багіров.

Він зауважив, що це небезпечний прецедент, і будь-який державний орган в Україні зможе на свій розсуд розпускати громадську раду у випадку, якщо вона, на думку керівництва органу, працює неефективно або діє не так, як воно вимагає.

«Якщо в Кабміні питання не буде вирішено позитивно, безперечно, будемо звертатися до суду, і цей наказ буде скасовано», - впевнений Е.Багіров.

Крім того, Громадська рада при МВС звернеться до Президента України Віктора Януковича з пропозицією ліквідувати Міністерство внутрішніх справ і на його основі утворити Міністерство із захисту прав людини.