Два капітани міліції отримали по 5 років

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, відповідне рішення було прийняте 20 липня Шевченківським районним судом Чернівців і набуло чинності 20 серпня.

Згідно з повідомленням, працюючи на офіцерських посадах одного з райвідділів УМВС України в Чернівецькій області, двоє 29-річних капітанів міліції чинили фізичне насильство та психологічний тиск на мешканку Чернівців з метою збагачення. Вони вимагали у жінки інформацію про місцеперебування її двоюрідного брата, підозрюваного у викраденні чужого майна, а також 1500 дол. США за порушення відносно нього кримінальної справи за менш тяжкою статтею КК України.

Вироком Шевченківського районного суду Чернівців колишніх працівників міліції засуджено за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) та ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки з конфіскацією майна, а також з позбавленням спеціального звання «капітан міліції».