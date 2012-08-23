Нацбанк спростив ввезення валюти в Україну

Постановою НБУ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, вносяться зміни до Інструкції з переміщення валюти і банківських металів через кордон. Постанову зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня, і вона набуває чинності від дня публікації.

Згідно із змінами до Інструкції, фізичні особи-нерезиденти і юридичні особи можуть ввозити в Україну готівкову валюту в сумі, яка в еквіваленті перевищує 10 тис. євро, без документів, які б підтверджували її зняття з рахунків банків, тільки на умовах письмового декларування митному органу.

При цьому встановлено, що нерезидент може вивозити з України готівкову валюту на суму понад 10 тис. євро, тільки якщо він при в'їзді в країну задекларував ввезення більшої суми готівкової валюти.

Що стосується юридичних осіб, то згідно з внесеними до Інструкції змінами, при вивезенні готівкової валюти на суму понад 10 тис. євро документ з банку про її зняття з рахунку тепер також не потрібний, потрібно буде лише письмово задекларувати її митному органу.

Також НБУ уточнив, що термін дії документа про зняття готівкової валюти з банківського рахунку, необхідного фізичній особі-резидентові при декларуванні вивезення понад 10 тис. євро готівкової валюти, становить 30 днів.