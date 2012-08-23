СБУ затримала перших підозрюваних у будівництві контрабандного тунелю

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 20 липня слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області було порушено кримінальну справу за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та вчинення незаконного придбання, зберігання і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

У процесі розслідування справи було отримано докази причетності до вказаної протиправної діяльності двох місцевих жителів, 1967 і 1975 років народження, які переховувались від слідства.

На підставі зібраних матеріалів їх було оголошено в розшук як обвинувачених за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів) та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) КК України.

21 серпня розшукувані особи були затримані співробітниками СБУ у Євпаторії в орендованому ними будинку.