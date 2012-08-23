У Полтаві вдруге за добу горить Кадетський корпус

У Полтаві вдруге за добу горить пам'ятка архітектури — Кадетський корпус.

Про це журналістам повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їхніми даними, перша пожежа була зареєстрована сьогодні вночі.

«Там вночі горіли дошки і дах. Пожежу гасили 4 пожежні автомобілі», - сказали в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

Друга пожежа розпочалася близько 14:00.

«Наразі почалася друга пожежа в іншій частині будівлі. Горять балки перекриття будівлі. На місці працюють три наших автомобілі», - повідомили в Центрі пропаганди.

Довідка УНІАН. У вересні 1829 року Малоруським Військовим Губернатором Князем Репніним було оголошено про заснування в Полтаві Кадетського корпусу. 27 червня 1835 року почалося його будівництво. 6 грудня 1840 року відбулося урочисте відкриття Корпусу і перший прийом кадетів.

У радянські роки там розміщувалося Полтавське артучилище, яке було розформоване і кілька років корпус був порожній.

У 2004 році влада міста під керівництвом Анатолія Кукоби продала корпус ізраїльському власникові. Відтоді будівля почала швидко занепадати.

У 2010 році Полтавська міськрада під керівництвом Андрія Матковського прийняла рішення про те, що Кадетський корпус необхідно повернути місту через суди.

Суди було виграно у 2012 році.

Нинішній мер Полтави Олександр Мамай заявляв, що народний депутат України і почесний президент ФК «Ворскла» Костянтин Жеваго готовий купити історичну будівлю Кадетського корпусу у міста, реконструювати його і організувати в ньому готельний комплекс і фірмовий магазин ФК «Ворскла».