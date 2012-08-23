Янукович зібрався на прощу

Глава Української держави побуває на Афоні з дводенною прощею, повідомила інформаційна служба AFP з посиланням на представника найстарішої у світі монастирської держави.

Востаннє В.Янукович відвідував Афон у жовтні 2011 року в рамках його офіційного візиту до Греції.

Цього разу Президент України помолиться в трьох монастирях Афона, передає ВВС Україна.