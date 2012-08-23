Янукович зібрався на прощу
20:05, 23 серпня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович 26 серпня відвідає гору Афон на північному сході Греції.
Віктор Янукович хоче помолитися
Глава Української держави побуває на Афоні з дводенною прощею, повідомила інформаційна служба AFP з посиланням на представника найстарішої у світі монастирської держави.
Востаннє В.Янукович відвідував Афон у жовтні 2011 року в рамках його офіційного візиту до Греції.
Цього разу Президент України помолиться в трьох монастирях Афона, передає ВВС Україна.
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