У Криму на 28-30 серпня оголосили штормове попередження

Як повідомила сьогодні прес-служба відомства, наприкінці місяця в окремих районах Криму пройдуть сильні дощі з грозами, місцями великий град.

Непогоду супроводжуватимуть шквали до 30 метрів за секунду, при цьому температура повітря значно знизиться: вночі вона становитиме 8-13°, вдень - 19-24°. В акваторіях Чорного і Азовського морів очікуються хвилі заввишки до 2-4 метрів.

"Під час грози уникайте відкритої місцевості та пагорбів, не стійте під окремими деревами, електроопорами, поблизу металевих конструкцій, не користуйтеся телефонним зв'язком. У приміщеннях бажано не використовувати електроприлади", - йдеться у прес-релізі.