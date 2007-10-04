АНТК ім.Антонова просить Ющенка про захист

Трудовий колектив державного підприємства Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА не допустити затвердження нового статуту підприємства.

Про це сказано в зверненні до Президента, прийнятому на зборах трудового колективу АНТК 2 жовтня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, колектив занепокоєний «незаконним втручанням у діяльність АНТК ім. О.К. Антонова» і втретє звертається до Президента «з проханням негайно вжити заходів для припинення ігнорування конституційних прав трудового колективу».

Зокрема, трудовому колективу стало відомо про окреме доручення Кабінету міністрів України міністру промислової політики «про негайне затвердження нового Статуту АНТК ім. Антонова і, відповідно, заміні керівництва».

Як наголошується у зверненні, своїми діями Кабмін нехтував судові заборони вносити зміни до Статуту підприємства без згоди трудового колективу.

«Статут підприємства – закон, за яким повинен жити і працювати трудовий колектив, не може нав`язуватися без його відома з порушенням законодавства України, відповідно до вказівок окремих посадовців, а можливо і злого наміру знищити флагман українського літакобудування», - наголошується в листі.

При цьому колектив підприємства висловлює повну підтримку діям керівництва АНТК і генерального конструктора Дмитра КІВИ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня ц.р. трудовий колектив АНТК ім. Антонова звернувся до прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням захистити підприємство від спроб рейдерства.

Як наголошувалося в зверненні, «в певних колах Міністерства промислової політики та авіабудівного концерну «Авіація України» продукуються рішення про зміну Статуту підприємства, зміні керівництва АНТК ім. Антонова, що загрожує розвалом підприємства і галузі авіабудування України».

У свою чергу, наприкінці вересня міністр фінансів Микола АЗАРОВ повідомив, що звернувся до міністра промислової політики Анатолія ГОЛОВКА з вимогою, щоб АНТК надав йому перспективний план розробок нових моделей літаків. «Нам необхідно, щоб АНТК не займався проїданням старого багажу в особі АН-148, який ми виводимо на серію, а щоб у портфелі цього відомого конструкторського бюро було, щонайменше, кілька розробок, які могли б замінити АН-148 через 3-4 роки, через 5-6 років», - підкреслив він.

Пізніше ЗМІ повідомили про те, що М.АЗАРОВ 19 вересня зажадав від міністра промислової політики А.ГОЛОВКА і голови правління державного концерну "Авіація України" Олега ШЕВЧЕНКА в тижневий термін "вжити заходів щодо перебування на посадах" керівників АНТК.

Учора М.АЗАРОВ спростував інформацію про те, що уряд прийняв рішення про зміну керівництва АНТК ім. Антонова, проте зазначив, що Кабмін не задоволений роботою цього підприємства.