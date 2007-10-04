Черновецький: Київ розвиватиметься у визначених мною напрямках

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відкидає можливість повторних виборів мера Києва і закликає політиків не дестабілізувати життя в cтолиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це він заявив кореспонденту газеті «Хрещатик».

За словами мера, у Києві при будь-якому форматі коаліції, при будь-якому уряді збережуться стабільність і зростання добробуту киян. Політичні спекуляції щодо можливих перевиборів в органах місцевого самоврядування Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав сміхотворними.

«Я категорично заявляю, що всупереч бажанням деяких політично стурбованих громадян, Київ і далі розвиватиметься у визначених мною напрямках. Ми ведемо величезну роботу на користь киян, і я зроблю все можливе, щоб Київ залишався островом економічної стабільності. Крім того, сьогодні така позиція Києва як столиці України вкрай необхідна всій державі. Я упевнений, що сьогодні тільки Київ допоможе Україні зберегти стабільність», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Ми, кияни, повністю самостійні: у нас є величезний бюджет, що становить значну частину загального бюджету країни, ми є найпривабливішим регіоном для інвестицій. Тому я не дозволю жодному політикові спекулювати на тому, щоб створити хаос в країні і дестабілізувати ситуацію в Києві. Для цього у мене є вся повнота влади», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський мер упевнено заявив, що “ніяких повторних виборів в Києві не передбачається, оскільки в цьому зацікавлені тільки партійні функціонери, яким потрібні дармові гроші під прикриттям політичних прокламацій».