17-річний підліток згвалтував 11-річного

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі по зв'язках з громадськістю УМВС в Херсонській області, злочин було скоєно у вихідні.

Хлопчик розповів матері, що грався в залишеному будинку і зустрів там односельця, який розпивав пиво. Під час розмови підліток сказав, що на практиці роз'яснить школяру значення деяких слів. Після чого, не зважаючи на опір, зняв з дитини одяг і задовольнив статеву пристрасть неприродним способом.

Коли працівники міліції прийшли додому до підозрюваного, той пояснив, що школяр нібито словесно образив його і він вирішив таким чином йому помститися.

Висновок судово-медичної експертизи підтвердив слова постраждалого. Госпіталізація дитині не знадобилася.

Про підозрюваний відомо, що він із звичайної сім'ї, живе із сестрою, батьки на заробітках. Стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді підписки про не виїзд.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.