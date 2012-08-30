Двом донецьким грабіжникам банків змінили вирок на довічне ув'язнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, в липні 35-річний і 25-річний члени ОЗУ були засуджені судом першої інстанції до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з повідомленням, банда з чотирьох чоловіків упродовж двох років здійснювала розбійні напади на банківські установи і відділення поштового зв'язку на території міст Авдіївка, Ясинувата і Донецьк. Загальна сума вкрадених грошових коштів перевищила 240 тис. грн.

В ході злочинної діяльності троє учасників угруповання запідозрили свого спільника в зраді і вирішили убити його і дівчину, яка жила з ним. Запросивши товариша на дачу, нібито для обговорення плану подальших дій, чоловіки жорстоко розправилися над ним, завдавши численних ножових поранень. Потім вони з мобільного телефону убитого відправили його дівчині повідомлення, щоб вона приїхала за вказаною адресою, а коли вона приїхала, убили і її. Тіла убитих було заховано, а одяг спалено.

В результаті проведених оперативно-слідчих дій двох учасників ОЗУ було затримано, а третій втік. Зараз він перебуває в міжнародному розшуку.

Вироком Ясинуватського міськрайсуду в липні 2012 року 35-річного і 25-річного членів ОЗУ засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв'язку з м'якістю призначеного покарання прокуратурою області була подана апеляція на вирок суду першої інстанції.

Апеляційний суд Донецької області задовольнив апеляцію і змінив міру покарання на довічне ув’язнення.