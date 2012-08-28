Краснощок заявив, що Оксану Макар душив не він

Як розповів УНІАН адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької Віктор Василюк, про це Є.Краснощок заявив сьогодні під час закритого засідання Центрального районного суду Миколаєва.

Причому, за словами адвоката, спочатку Є.Краснощок заявив, що душив потерпілу «для того, щоб урятувати їй життя, і щоб її не вбили Присяжнюк і Погосян» (два інших обвинувачуваних у справі О.Макар - УНІАН). Є.Краснощок стверджував, що «душив спеціально не сильно». А спільникам повідомив, що вбив її, щоб цього не зробили вони.

Однак, за словами В.Василюка, після перерви Є.Краснощок від цих свідчень відмовився, ніяк це не пояснивши.

Натомість Є.Краснощок заявив, що потерпілу душив не він, а М.Присяжнюк. А сам Є.Краснощок, за його словами, узяв на себе провину, тому що боявся М.Присяжнюка, якого назвав страшною людиною, а також боявся за свою сім'ю.

«Він – юрист, і знав, що треба робити. Тому я виконував усі його накази» - заявив на суді Є.Краснощок.

Як розповів адвокат В.Василюк, відповідаючи на питання судді про те, чому він змінив свідчення, Є.Краснощок сказав, що недавно до нього в СИЗО прийшла якась людина і пропонувала гроші за те, щоб він відмовився від адвоката і узяв всю провину на себе. Тоді Є.Краснощок, за його словами, зрозумів, що «тут щось не так, і вирішив говорити правду».

У свою чергу, адвокат М.Присяжнюка Антон Долгов сказав в інтерв'ю УНІАН, що про все це почув вперше у залі суду, і йому не зрозумілі мотиви поведінки обвинувачуваного.

«Є.Краснощок змінив свою легенду, напевно, вже раз у третій, але всі вони ніяк не стикуються ні з чим. Він рятує свою шкуру, і користується для цього будь-якою можливістю. У його свідченнях немає логіки. Ми, адвокати, зазвичай розуміємо мотиви пояснень бандитів, але тут виникають сумніви в адекватності Є.Краснощока. Його сьогоднішня версія - неспроможна. Думаю, що серйозно до неї ніхто не поставився», - сказав А.Долгов.

Адвокат В.Василюк вважає, що між Є.Краснощоком і М.Присяжнюком останнім часом виник якийсь конфлікт, після чого Є.Краснощок почав звинувачувати спільника.

За його словами, пояснюючи свої свідчення, Є.Краснощок сказав таку фразу: «Я винен, але перебуваю тут з вини цього розпанькованого виродка».

Як повідомив В.Василюк, на сьогоднішньому засіданні було закінчено перегляд відеозаписів відтворення подій.

На його думку, підтвердився мотив злочину: О.Макар убили за те, що вона погрожувала заявити про згвалтування. Підтвердилося також те, що Є.Краснощок підпалив ганчірку і кинув її убік О.Макар.

На наступному засіданні, у четвер, 30 серпня, планується продовжити перегляд відеозапису допиту Є.Краснощока.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну О.Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутому будівництві дівчину знайшов перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя О.Макар, але 29 березня вона померла у Донецькому опіковому центрі. Кримінальну справу суд розглядає стосовно Є.Kpacнoщокa, A.Пoгocянa і M.Пpиcяжнюкa. Всіх трьох обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Є.Краснощоку також інкримінують дії, передбачені ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).