Активісти знайшли величезний арсенал на затонулому кораблі під Херсоном

Як повідомляє прес-служба МНС України, 1 вересня о 13.00 до територіального управління МНС у Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення великої кількості боєприпасів часів війни на дні моря в районі Тендрівської коси у Голопристанському районі.

Інформація надійшла від командира групи «Пошук» ветеранської організації «Афганістан», яка у складі 4 осіб здійснювала дослідження затонулого під час війни корабля «Фрунзе» на наявність останків бійців та команди. Під час чергового занурення в одній із пошкоджених частин корабля було виявлено велику кількість боєприпасів (попередньо - артснарядів калібру 45 мм).

Місце знахідки знаходиться під охороною співробітників районного відділу міліції.

З 3 вересня група піротехнічних робіт ТУ МНС у Херсонській області проводитиме роботи з вилучення та знешкодження боєприпасів.

З початку року піротехніками МНС України вилучено та знищено 35 тис. 295 боєприпасів, у тому числі 1 тис. 785 авіаційних бомб.