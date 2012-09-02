Одеса святкує День міста

14:12, 02 вересня 2012
Суспільство
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В Одесі відзначають День міста.

Одеса

Як передає кореспондент УНІАН, керівники Одеси і області відкрили сьогодні святкування Дня міста урочистою церемонією покладання квітів до пам'ятників засновникам Одеси Дюку де Рішельє і Йосипу Дерібасу.

Потім мер Одеси Олексій Костусєв, голова облдержадміністрації Едуард Матвійчук та інші офіційні особи попрямували на Театральну площу, де взяли участь у відкритті стели «Герої Соціалістичної праці Одеської області», скасованої в перші роки Незалежності України, а також поповненні стели «Героїв Радянського Союзу Одеської області» 19 новими іменами володарів цього звання.

У центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка керівники міста і області урочисто відкрили відреставровану Олександрівську колону, встановлену на честь російського імператора Олександра II, а на розі Ланжероновської і Пушкінською вулиць - Туристичний знак Одеси.

О 15.00 у Міському саду почнеться фестиваль-конкурс «Пою про тебе я, Одеса моя», а о 18:00 на потьомкінських сходах відбудеться гала-концерт за участю українських співачок Ані Лорак і Руслани, виконавців із Росії й Білорусі.

На Куликовому полі відбудеться рок-фестиваль «Пікейні жилети», в рамках якого виступлять група «Воплі Відоплясова» і В’ячеслав Бутусов із групою «Ю-Пітер».

О 21.00 одесити і гості міста зможуть просто неба подивитися німе кіно «Беня Крик» під джазові імпровізації Юрія Кузнєцова. Завершаться концерти та інші масові заходи святковим феєрверком.

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