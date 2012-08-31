Скрипка заявив, що ніякої російської в Одесі не пропагуватиме

Музикант через свого прес-секретаря Павла Скорнякова пояснив: в Одесі він виступить на концерті, присвяченому пам’яті рок-музиканта Ігоря Ганкевича. А про те, що він просуватиме російську культуру і мову, уперше чує.

З середини 1990-х в Одесі щорічно проходить фестиваль «Пікейні жилети», присвячений пам’яті Ганкевича, пишуть Тексти. Олег Скрипка і «ВВ», а також В’ячеслав Бутусов з його гуртом «Ю-Пітер» запрошені і виступлять саме на «Пікейних жилетах», а не фестивалі «Зустріч друзів».

Нагадаємо, російське інформагенство РІА "Новости" поширило повідомлення, що українські виконавці, зокрема Ані Лорак і група ВВ, візьмуть участь у заході, метою якого є просування російської культури і мови в Україні.