У Колеснікова за $3,6 млн. найняли росіян на організацію таємного кредиту

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» отримає $3,45 млн за фінансові послуги, компанія «Representative Office of Hogan Lovells (CIS)» – $165 тис за юридичні консультації.

Торги проведено за неконкурентною процедурою «в одного учасника» через закон, яким тендери в рамках підготовки до Євро-2012 виведено з під дії закону про державні закупівлі, - зазначають Наші Гроші.

Жодних даних про цілі запозичення, яке здійснюється під державні гарантії, його розміру та кредитора в обґрунтуванні закупівлі немає.

Як відомо, в липні ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» за 0,50 млн грн. найняло АО «ЮФ «Ілляшев та Партнери» на послуги з юридичного супроводу організації та залучення запозичення під державні гарантії. В тому випадку також жодних даних про запозичення не повідомлялось.