Пинзеник: Прихована девальвація гривні йде давно

Про це В.Пинзеник заявив агентству УНІАН.

"Нічого незвичайного і несподіваного не відбувається. Тиск на обмінний курс відчувається не перший день. Йде прихована девальвація”, - зазначив політик.

За його словами, девальвація гривні відбувається шляхом зменшення валютних резервів, які скоротилися майже на 10 млрд дол. порівняно з серпнем минулого року.

В.Пинзеник також вказав, що влада всіляко прагне приховати проблему, через що намагається обмежити обмінні операції та висуває законодавчі ініціативи щодо обов'язкового продажу валютної виручки і термінів її повернення.

“Але це боротьба з наслідками, яка не усуває причини – зовнішніх платіжних дисбалансів (у твердій валюті)", - уточнив екс-міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня котирування на міжбанківському валютному ринку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму, і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

Сьогодні, 5 вересня, на міжбанку торги закрилися зміцненням гривні на рівні 8,14/8,16 грн/дол. порівняно з попереднім днем.

У середу “Ощадбанк” упродовж торгової сесії двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів. Спочатку банк продавав долар усім бажаючим по 8,14 грн/дол. Після його відходу котирування зросли до 8,16 грн/дол. Пізніше «Ощадбанк» знов повернувся на ринок, і вже продавав долари по 8,135 грн.