Укрзалізниця встановила сканери для оформлення куплених в інтернеті квитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») встановила 89 сканерів штрих-кода на вокзалах у спеціально виділених касах, що здійснюють роздрукування проїзних документів, оформлених і сплачених через Інтернет.

Як повідомили УНІАН у Головному пасажирському управлінні «Укрзалізниці», таке нововведення дозволяє значно зменшити час обслуговування в квитковій касі пасажирів, які оформили проїзд через Інтернет.

Роздрукований бланк-замовлення пред'являється касиру, штрих-код з бланка-замовлення прочитується сканером і передається безпосередньо в автоматизовану систему. Роздрукування проїзного документа здійснюється за умови не пошкодженого роздрукованого штрих-кода. Раніше касир квиткової каси при оформленні проїзних документів, придбаних через Інтернет, власноруч вводив 16-значний номер замовлення.

Ще 10 сканерів встановлено в касах попереднього продажу квитків в Українському центрі з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України в Києві на бульварі Шевченка, 38/40.

З використанням сканерів вже оформлено більш як 22,2 тис. квитків, а це 38,2% від загальної кількості пасажирів, які придбали квитки через Інтернет.

Довідка УНІАН. Сканери зчитування штрих-кодів встановлені на таких вокзалах: Київ-Пасажирський, Козятин, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Дарниця, Чернігів, Бровари, Житомир, Донецьк, Луганськ, Ясинувата, Маріуполь, Красноармійськ, Комунарськ, Харків, Харків-Левада, Суми, Полтава-Південна, Полтава-Київська, Лосево-1, Лосево-2, Кременчук, Куп’янськ-Вузловий, Дніпропетровськ, Запоріжжя-1, Сімферополь, Кривий Ріг, Одеса-Головна, Херсон, Миколаїв, Черкаси, Кіровоград, Львів, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, Ковель, Луцьк.