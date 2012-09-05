У Тернополі ввімкнули безплатний Wi-Fi у всіх парках міста

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор комунального підприємства «Тернопіль Інтеравіа» Іван Сороколіт, загалом швидкість інтернету в парках складає 100 Мбіт/с.

«Напередодні Дня Незалежності бездротовий Інтернет почав працювати у тестовому режимі у парку ім. Шевченка. Під час свят бажаючі могли переглянути електронну скриньку, а також знайти корисну інформацію з допомогою Інтернету вже у парку «Топільче» і парку Національного відродження. А з 1 вересня ці три парки міста ми забезпечили бездротовим Інтернетом на постійній основі», – повідомив І. Сороколіт.

За його словами, безкоштовний Інтернет встановлено у парках з ініціативи міської ради. Забезпечують доступ до Інтернету ТОВ «БіттерНет» та ПП «Колумбус», роблять це вони на безоплатній основі.