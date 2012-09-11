Жертви будівельної афери можуть остаточно втратити шанси на квартири у Києві

Забудовник зібрав у інвесторів 17 мільйонів гривень, перевів гроші на рахунки інших компаній, однак не звів навіть будівельного паркану, пише ТСН. Ділянка на вулиці Єреванській 18А ще 5 років тому мала стати висоткою.

"Це ділянка СБУ, замовником будівництва виступає СБУ, ніхто ж не думав, що забудовник виявиться аферистом", - нарікають потерпілі інвестори.

У СБУ пояснюють, що теж постраждали у цій афері, адже лише інвестували у забудову орендовану землю, а натомість мали отримувати 12 квартир. Тривалий час забудовник не міг отримати всіх дозволів. СБУ заборонила йому продавати квартири в неіснуючому будинку. Компанія не послухалася та продала 34 квартири. А вже 2007-го року покупці дізналися, що компанію було продано, а грошей на рахунках немає. Землю, на якій багатоповерхівка мала б вирости, у 2010 році повернули Києву, бо сплив термін оренди ділянки. Люди письмово попросили Київраду та КМДА передати їм землю.

Але поки прохання розглядали - депутати проголосували за створення на цій території скверу. Тому зараз інвестори можуть лишитися без грошей і без квартир.

Автор ідеї, депутат Київради Жанна Шафаренко, заявила, що з юридичного погляду - все гаразд, оскільки не було документальних підтверджень, що земля комусь належить, та й жителі району не раз виступали проти будівництва. Голова КМДА Олександр Попов пообіцяв вирішити проблему.