Прийомна мати до смерті забила 5-річну доньку

Як повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області, вчора Апеляційна інстанція залишила вирок суду першої інстанції без змін - жінку визнали винною в скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, та засудили до 9 років позбавлення волі. Вирок вступив в законну силу.

У прокуратурі нагадали, що в серпні 2009 року мешканка Макіївки, яка не мала власних дітей, взяла під опіку двох малолітніх сестер Анастасію та Аллу 2005 і 2007 років народження. Але через рік, після набуття нової «сім'ї» старша дівчинка померла у віці 5 років.

Під час розслідування обставин смерті дитини було встановлено, що опікунка з метою покарання неодноразово била дитину, завдаючи Анастасії безліч ударів по голові, руках і ногах. В результаті дівчинці були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження. Крім того, бачачи явне погіршення здоров'я 5-річної дочки, жінка своєчасно не зверталася за кваліфікованою медичною допомогою, що і спричинило смерть дитини. Настя померла на операційному столі реанімаційного відділення дитячої інфекційної лікарні. Причиною смерті став інфекційно-токсичний шок, як наслідок сепсису, що розвинувся в результаті заподіяних багатьох ран і саден.

У день смерті 5-річної дитини опікунка була затримана.

Молодша сестра Анастасії Алла була доставлена на огляд в медичний заклад, де на тілі 3-річної дитини також були зафіксовані сліди від побиття.