Податківці ініціюватимуть створення міжнародної бази даних економічних злочинців

Україна ініціюватиме створення міжнародної бази даних економічних злочинців. Про це заявив Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач напередодні 14-го засідання Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД (КРОПР), яке відбудеться 20-21 вересня у Одесі.

«Сьогодні економічні злочинці кочують від однієї країни до іншої, застосовуючи одні й ті самі схеми. Подібну практику потрібно унеможливлювати», - сказав Андрій Головач.

На переконання начальника податкової міліції, на абсолютно новий рівень має виходити і міжнародна співпраця правоохоронців, які протистоять економічній злочинності. «В час, коли фінансові злочинці крокують у ногу з технічним прогресом, потрібно переходити від епізодичних до постійних форм співпраці. Ми будемо ініціювати створення форуму, який має стати дієвим майданчиком для комунікації між службами різних країн. Сподіваюсь, наша ініціатива буде підтримана на одеському саміті податкових міліцій», - зауважив Андрій Головач.

КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності. КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки.

Цей орган було створено у жовтні 1999 року.