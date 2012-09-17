Безробітний приніс 2 тис. доларів хабара

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, посадовець вимагав 2 тис. доларів у безробітного, який претендував на вакантну посаду технічного працівника. Керівник переконав чоловіка, що на ринку праці попит зараз значно перевищує пропозицію, то ж якщо той хоче отримати роботу, на яку претендує чимало інших людей, то повинен за таку послугу матеріально віддячити.

Наприкінці минулого тижня, під час передачі коштів, посадовця затримали оперативники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Тернопільській області.

За фактом вимагання та отримання хабара прокуратура Бережанського району порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.