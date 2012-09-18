У Росії затримали 30 кримінальних авторитетів
02:18, 18 вересня 2012Суспільство
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Російські поліцейські затримали 30 кримінальних авторитетів під час їхньої зустрічі в передмісті Совєтська (Калінінградська обл.).
Про це повідомляє сайт регіонального УМВС.
Затримання провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями СОБР на околиці міста, де 30 осіб зібралися на так звану "сходку", щоб вибрати "смотрящего" за одним з міст на сході області, передає РІА "Новости".
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