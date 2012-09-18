У Росії затримали 30 кримінальних авторитетів

Про це повідомляє сайт регіонального УМВС.

Затримання провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями СОБР на околиці міста, де 30 осіб зібралися на так звану "сходку", щоб вибрати "смотрящего" за одним з міст на сході області, передає РІА "Новости".