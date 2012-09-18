У липні українців стало на 36 тисяч менше

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, у першому півріччі 2012 року Україна досягла найкращого з 2006 року показника народжуваності — 298 330 осіб.

Одночасно показник смертності у січні-липні 2012 року становив 395 628 осіб, що є найменшим показником за останні чотири роки.

Водночас чисельність населення збільшилася на 23 933 особи за рахунок мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році чисельність населення України скоротилася на 0,3% порівняно з 2010 роком, і на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн чол.

Уряд планував у 2011 році провести перепис населення, проте переніс його на початок 2013 року.

Перший і поки єдиний перепис у незалежній Україні було проведено у 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн чол. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживали 51,7 млн осіб.