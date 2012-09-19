П`яний на "запорожці" врізався в машину ДАІ

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, в понеділок у Ромнах п’яний водій на своєму автомобілі «Запорожець» нісся вулицею прямо на людей, які в цей час переходили проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

Побачивши це, співробітники ДАІ перекрили вулицю власним авто і прийняли на себе потужний удар зіткнення. На щастя, ані міліціонер-водій, ані сам порушник не зазнали тілесних ушкоджень. Водія «Запорожця» затримали. Ним виявився 29-річний місцевий житель. Перевірка на ступінь сп’яніння показала у його крові наявність алкоголю. Крім того з’ясувалося, що півгодини тому чоловік скоїв ДТП – зіткнувся з автомобілем ВАЗ і зник з місця події. Наразі чоловік звинувачується у керуванні авто в стані алкогольного сп’яніння та створення аварійної ситуації, що призвела до ДТП. Покаранням йому може стати відшкодування збитків потерпілим, великий штраф та позбавлення права керування транспортним засобом. Перед начальником обласного УМВС порушено клопотання про заохочення працівників ДАІ.