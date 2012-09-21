Асоціація міст України проводить в Києві «День ДІАЛОГУ»

Асоціація міст України в рамках спільного з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) Проекту «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні (ДІАЛОГ)» проводить 27 вересня 2012 року "День ДІАЛОГУ".

У заході візьмуть участь близько 400 міських голів міст-членів АМУ з усіх областей України, керівники органів місцевого самоврядування, народні депутати України, міністри, експерти, науковці. Очікується участь Прем’єр-Міністра України М.Я.Азарова.

Відбудеться ДІАЛОГ між представниками органів місцевого самоврядування та центральних органів державної влади з метою вироблення спільної позиції у питаннях розвитку місцевого самоврядування та розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності українських громад.

«День ДІАЛОГУ» складатиметься з двох пленарних сесій та п’яти тематичних засідань. На тематичних засіданнях, що проходитимуть паралельно, міські голови спільно з представниками органів держави влади обговорять проблеми місцевого самоврядування за напрямами:

1. бюджетне забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування

2. житлово-комунальне господарство та енергозабезпечення територіальних громадах

3. служба в органах місцевого самоврядування

4. земельні відносини

5. реалізація нового антикорупційного законодавства та законодавства про забезпечення доступу до публічної інформації

«День ДІАЛОГУ» розпочнеться о 13.30 у Міжнародному виставковому центрі за адресою: м.Київ, Броварський проспект, 15.

О 14.30. буде проведено прес-конференцію за участі керівників АМУ.

З програмою заходу можна ознайомитися на сайті Асоціації.

Акредитація ЗМІ проводиться за телефоном: (044) 486-28-12; e-mail: L_mishenina@auc.org.ua (контактна особа Леся Мішеніна). Увага! Акредитація відкрита до 17.00 26 вересня 2012 року.