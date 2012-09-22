5-річний хлопчик вистрибнув у вікно дитсадка

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокурорською перевіркою встановлено, що 18 вересня хлопчик, залишившись без належного нагляду з боку працівників дошкільного закладу, самовільно відчинив вікно на 2-му поверсі приміщення дитсадочку та вистрибнув з нього.

Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження (перелом стегнової кістки) і перебуває на лікуванні.

За цим фактом прокуратура Бродівського району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).