5-річний хлопчик вистрибнув у вікно дитсадка
01:21, 22 вересня 2012Суспільство
1037
У Бродівському районі Львівської області через неналежний нагляд вихователів дитячого садочку 5-річний хлопчик вистрибнув з вікна, внаслідок чого отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.
Як зазначається у повідомленні, прокурорською перевіркою встановлено, що 18 вересня хлопчик, залишившись без належного нагляду з боку працівників дошкільного закладу, самовільно відчинив вікно на 2-му поверсі приміщення дитсадочку та вистрибнув з нього.
Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження (перелом стегнової кістки) і перебуває на лікуванні.
За цим фактом прокуратура Бродівського району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter