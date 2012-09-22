Жінка народила в сільському туалеті і скинула дитину вниз

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України в Запорізькій області, 20 вересня до Мелітопольського міськвідділу міліції зателефонувала власниця одного з приватних будинків у Мелітополі й розповіла, що у вигрібній ямі біля її будинку плаче немовля. Вона також викликала «Швидку».

Прибулій на місце події слідчо-оперативній групі міліції дивом вдалося витягнути дитину з ями живою, після чого її негайно передали лікарям.

Після порятунку дитини співробітники міліції почали розшук матері немовляти й встановили, що нею є 21-річна жителька Мелітополя, яка винаймала будинок, в туалет поряд із яким і викинула новонароджену дитину.

«Породілля, в якої вже є одна дитина, – півторарічна донька, розповіла, що завагітніла вдруге від свого колишнього співмешканця й всіляко приховувала це, оскільки сім'я жила небагато, перебиваючись тимчасовими підробками, а батько дитини з цивільною дружиною зв'язок не підтримував. На обліку по вагітності вона не стояла і в день пологів теж не вдалася до лікарської допомоги: вранці просто пішла в туалет, там народила дівчинку, перерізала пуповину й ... викинула дитину до ями», - розповіли в ВЗГ.

У міліції також зазначили, що коли власниця будинку, яка зайшла у двір, почула дитячий плач у вигрібній ямі «породілля разом із матір'ю намагалися запевнити її, що це плаче лялька старшої дівчинки».

Жінка не повірила, й лише її наполегливість і проникливість врятували дитину від неминучої загибелі.

На сьогоднішній день матір врятованої дівчинки затримано, стосовно неї порушено кримінальну справу за ст. 117 через ч.2 ст. 15 Кримінального кодексу України (замах на вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів).