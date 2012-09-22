Кабмін хоче позбутися залежності від долара

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Хорошковський заявив у Краматорську (Донецька область) на брифінгу.

«Дуже велика прив'язка до долара як такого в економіці, що саме по собі не дуже добре, тому й уряд, й Нацбанк думатимуть про те, як відв'язувати реальну економіку від доларової залежності», - сказав перший віце-прем'єр.

Водночас В.Хорошковський заявив, що українська економіка, незважаючи на уповільнення її зростання, має всі шанси піти від рецесії.

За його словами, не потрапити Україні в рецесію допоможе й перемога пропрезидентських сил на майбутніх парламентських виборах.

"Я сподіваюся, що після обрання нової Верховної Ради буде пропрезидентська більшість. І разом із Президентом Кабінет міністрів і Верховна Рада зможуть запобігти (рецесії) й створити умови для того, щоб Україна не потрапила в рецесійну зону», - зазначив перший віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року, порівняно з серпнем 2011 року, прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

Показник промислового виробництва перейшов у негативну площину (січень-серпень 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року - спад 0,4%) вперше з початку поточного року.

На думку аналітиків, основним чинником, що вплинув у серпні на динаміку промислового виробництва, виступило падіння виробництва сталі. Зокрема, за підсумками минулого місяця металургія знизила обсяги виробництва на 12,5% до минулого року.