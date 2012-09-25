15-річний хлопець викрав три автівки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, 20 вересня у Рівному з двору будинку по вулиці Вербова, 37, було викрадено автомобіль ВАЗ 2102. Того ж співробітники ДАІ знайшли легковик у кюветі на автодорозі Устилуг – Луцьк - Рівне з механічними пошкодженнями.

Наступного дня надійшло нове повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «Nissan Sunny», який було викрадено з двору будинку по вул.Короленка, 3. Машину працівники Державтоінспекції невдовзі знайшли на автодорозі Бережниця – Степань – Деражне – Клевань з механічними пошкодженнями.

Викрадача було затримано 23 вересня, коли він їхав вже в третій викраденій автівці.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 23 вересня о 1-й годині ночі наряд ДПС ВДАІ міста Рівне здійснював нагляд за дорожнім рухом по вулиці Князя Володимира і помітив автомобіль марки «Форд-Сієра», що рухався з порушенням Правил дорожнього руху. Інспектор ДПС подав жест про зупинку автомобіля. Однак водій «Форда» вимогу працівників міліції проігнорував, різко збільшив швидкість руху та почав тікати від правоохоронців.

Більш як годину працівники ДАІ наздоганяли втікача, який неодноразово створював аварійні ситуації на дорозі. На одному з перехресть поблизу міста Костопіль водій з’їхав у кювет.

З’ясувалося, що за кермом легковика знаходився 15-річний юнак, мешканець Волинської області. Хлопець викрав «Форд» у місті Рівному з двору будинку по вулиці Шпанівській, 77, в чому сам і зізнався.

Також підліток розповів, що напередодні в обласному центрі він викрав ще два автомобілі, а саме: попередньо вказані ВАЗ-2102 та Nissan Sunny. За словами юнака, транспорті засоби він відчиняв за допомогою викрутки, а заводив їх, підбираючи різні ключі. Автомобілі він викрадав, щоб доїхати додому.