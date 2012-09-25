ЧБТР дасть Україні 100 млн. доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко за підсумками переговорів з президентом ЧБТР Андрієм Кондаковим.

"Ми домовилися, що відкриватимемо ряд нових напрямів, які залучатимуть банківське кредитування. На сьогодні ми цілком можемо говорити про те, що додатково Україна найближчим часом може одержати кредитні ресурси на суму до 100 мільйонів доларів", - заявив П.Порошенко.

Він уточнив, що йдеться про фінансування проектів з "зеленої" енергетики, агропромислового комплексу, а також інфраструктурних проектів.

Довідка УНІАН. Чорноморський банк торгівлі і розвитку засновано 11 державами: Албанією (з часткою 2%), Вірменією (1%), Азербайджаном (5%), Болгарією (13,5%), Грецією (16,5%), Грузією (0,5%), Молдовою (1%), Росією (16,5%), Румунією (14%), Туреччиною (16,5%) і Україною (13,5%). Головний офіс банку розташовано у місті Салоніки (Греція).

ЧБТР створено для підтримки економічного розвитку і регіональної кооперації шляхом надання кредитів, кредитних ліній, вкладень у капітал і гарантування проектів у державному і приватному секторі країн-учасниць.