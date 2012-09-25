Кримінального авторитета «Резо» видворили за межі України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що кримінальний авторитет на підставі фіктивних документів отримав громадянство України та тривалий час нелегально проживав на території міста Києва.

Уродженець Грузії був засуджений Бориспільським міськрайсудом до шести років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

В місці відбування покарання мав значний вплив на криміногенну ситуацію за стінами колонії, зокрема, координував дії кількох злочинних угруповань, які займалися крадіжками з квартир та автотранспорту.

В результаті проведеної перевірки, за ініціативою ГУБОЗ громадянство «Резо» було скасовано, а злодія видворено за межі території України.