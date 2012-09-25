Україна більш як на 20% скоротила транзит нафти і газу до Європи

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) нафтопровідною системою України у січні-серпні 2012 року скоротився до 9,462 млн тонн, що на 21,8% менше, ніж за аналогічний період 2011 року, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у серпні транзит до цих європейських країн впав порівняно з серпнем 2011 року на 4,8% - до 1,307 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося порівняно з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При цьому транзит до країн Європи у 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

У січні-серпні 2012 року скоротила транзит російського газу до 56,163 млрд куб. м, що на 22% менше показника за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у серпні обсяг транзиту порівняно з серпнем 2011 року скоротився на 11,9% - до 5,574 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер обговорили питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту російського газу до Європи в майбутній осінньо-зимовий період.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування в ПСГ.

Станом на 25 вересня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 18,3 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.