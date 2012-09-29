Сьогодні у Києві відкрилася виставка хризантем (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, на Співочому полі одночасно розквітли близько 300 тисяч хризантем.



«Цьогорічні квіткові творчі роботи виконані в тематиці «Ілюзії осені» в просторово-об’ємних експозиціях. Зокрема, зеленбудівці Дарницького району створили «Золоту чарівницю» та використали понад тисячі хризантем, а композиція «Барвистий подарунок осені» Шевченківського району складається з 2,5 тисячі квіток», - говориться в повідомленні.

Традиційно на території парку всі охочі зможуть придбати декоративно-квітучу продукцію.

Виставка триватиме до 21 жовтня.