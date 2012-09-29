Сьогодні у Києві відкрилася виставка хризантем (фото)
18:24, 29 вересня 2012Суспільство
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Друга щорічна виставка хризантем у Печерському ландшафтному парку столиці відкрилася сьогодні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, на Співочому полі одночасно розквітли близько 300 тисяч хризантем.
«Цьогорічні квіткові творчі роботи виконані в тематиці «Ілюзії осені» в просторово-об’ємних експозиціях. Зокрема, зеленбудівці Дарницького району створили «Золоту чарівницю» та використали понад тисячі хризантем, а композиція «Барвистий подарунок осені» Шевченківського району складається з 2,5 тисячі квіток», - говориться в повідомленні.
Традиційно на території парку всі охочі зможуть придбати декоративно-квітучу продукцію.
Виставка триватиме до 21 жовтня.
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